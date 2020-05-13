"Каждый может ошибиться". Тодоренко перевела в центр помощи жертвам насилия два миллиона

В центре поблагодарили телеведущую, отметив, что эти средства пойдут на дальнейшую помощь жертвам насилия и на освещение проблемы домашнего насилия в России.

"Только вместе мы сможем помочь всем тем, кто в этом нуждается", - говорится в обращении. В центре также отметили, что Тодоренко извинилась за свои слова.

"Каждый человек может ошибиться и свою ошибку исправить", - написано в публикации организации.

О пожертвовании средств в своем Instagram сообщила и сама Тодоренко.

"После моего фильма количество обращений в центры защиты жертв домашнего насилия увеличилось в пять-семь раз. Фонды не справляются с наплывом обращений - не хватает психологов, юристов и других кадров для помощи пострадавшим. Это еще раз доказывает огромный масштаб проблемы домашнего насилия. Я перечислила средства в фонд, с которым сотрудничаю и с которым мы разрабатываем специальное приложение, в котором будет кнопка вызова помощи", - написала она.

Напомним, в конце апреля этого года Тодоренко раскритиковали из-за высказываний о домашнем насилии в интервью изданию Peopletalk. Телеведущая обвинила пострадавших от насилия в том, что они ничего не делают для того, чтобы их не били. После этого российский журнал Glamour лишил Тодоренко звания "Женщина года", а несколько компаний, включая PepsiCo, приостановили с ней сотрудничество.

Позднее телеведущая извинилась за свои высказывания, связалась с правозащитниками и кризисными центрами для женщин, а также выпустила фильм о домашнем насилии "А что я сделала, чтобы помочь?". Все деньги от его монетизации Тодоренко пообещала отправить в фонды борьбы с домашним насилием.