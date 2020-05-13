Милота дня: знакомьтесь, дворняжка Рэйлан, которая заботится о котятах из приюта

Дворняжка, которую зовут Рэйлан, наглядно показывает, что в мире животных для заботы и добра нет никаких ограничений. Пес заботится о котятах, которые попали в приют, "воспитывает" их, заменяя маму, пишет Esquire.
Рэйлан вылизывает котят, спит с ними в обнимку и разнимает их, а если малыши распоясались.
У Рэйлана даже есть свой профиль в Instagram, который насчитывает более 21 тысячи пользователей.
Видео с Рэйланом, на котором он заботится о пушистых "детишках" как о родных, стало вирусным. Можно ли представить более трогательные отношения между кошками и собаками?
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