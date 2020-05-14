"Я получила гораздо больше, чем потеряла": интервью Тодоренко после скандального прямого эфира

"Раньше в фонд обращались около 100 женщин в месяц. Сейчас, за неделю с момента выхода фильма, обратились больше 300. То есть общее число обращений выросло в 5-7 раз, точно трудно сказать, потому что статистика меняется в каждом месяце и зависит от многих обстоятельств", - указала она.

Прежде всего Регина хочет привлечь внимание большого количества людей к проблеме домашнего насилия. Она хочет информировать общество об этой проблеме, а женщины, которые подвергаются насильственным действиям - психологическим или физическим, - стали бы чувствовать себя более защищенными.

"Раньше я думала только о воле женщины, но не осознавала всей сложности проблемы. Не понимала, насколько сложно вырваться из этого, когда тебя осуждают близкие и порицает общество - вот это "куда ты смотрела, когда выходила замуж?", "не выноси сор из избы" и так далее", - объяснила Тодоренко.

Регина искренне надеется, что ситуация с домашним насилием изменится системно. Уже сейчас есть кризисные центры, "где женщин не бросят и помогут во всем: окажут психологическую, юридическую, экономическую помощь". Она полагает, что этих мест должно быть больше, и "нужно элементарно больше точек, где могут помочь, нужна, в конце концов, тревожная кнопка, которая была бы встроена в специальное приложение, чтобы можно было нажать ее и быть услышанной, знать, что помощь придет".

Если говорить о потерянных контрактах и гонорарах, то Тодоренко считает, что приобрела гораздо больше.

"Вы знаете, Кать, я больше приобрела. Получила гораздо больше, чем потеряла. Пускай большой ценой. Пускай ценой денег. Да, но зато я получила ответы на свои вопросы, которые меня мучили 30 лет. И я надеюсь, что ответы получили и другие девушки, которых мучила эта ситуация", - призналась она.

Она уверена, что если и помогла этим фильмом кому-то сделать первый шаг и "обратиться за помощью или выйти из отношений, где существовал риск для здоровья и жизни, то это гораздо больше, чем потерянные миллионы"

.Ее основной работодатель - телеканал "Пятница" не отказался работать с ней, а наоборот поддержал, не поддавшись на травлю и буллинг.

Регина Тодоренка объяснила, что она не вопринимает произошедшее с ней как наказание.

"Я воспринимаю это как шанс, который у меня появился, чтобы помочь изменить мир к лучшему. Недавно я посещала тренинг личностного роста, где необходимо было представить себя в будущем и увидеть свое предназначение. Я в полушутку представила себя супергероем, который в лучших традициях комиксов спасает мир; очень глупо, наверное, но это правда", - добавила она.

Свою статуэтку "Женщины года" она отправила Маргарите Грачевой, которая так достойно вышла из своей жизненной трагедии и поддержала Тодоренко во всей этой истории.

Главное, что телеведущая понимает, что ее опыт не бесполезен.