"Я получила гораздо больше, чем потеряла": интервью Тодоренко после скандального прямого эфира

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко дала первое большое интервью журналистке Катерине Гордеевой, в котором рассказала о скандале, травле и помощи жертвам домашнего насилия. Об этом пишет "Медуза".
Регина Тодоренко призналась, что она не была готова к тому, что с ней произошло. Телеведущая обратилась к помощи психолога, чтобы пережить ту волну хейта, которая на нее обратилась.
"Мне кажется, никто не может быть к этому готовым. Это очень тяжело и сложно. Самое страшное и, наверное, самое важное выйти живым из нарастающего кошмара. [Сооснователь фонда "Ты не одна"] Алена Попова мне очень хорошо сказала: "Главное - вытянуть себя за волосы из этого ада, чтобы потом прийти к самой себе и вернуться к нормальной жизни". Это сложно", - сказала она в интервью.
Тодоренко объяснила, что с этим никто не готов столкнуться. Теперь она знает и убеждена, что каждая, абсолютно любая женщина может попасть в подобную ситуацию - столкнуться с насилием.
Регина осознала, что произошла катастрофа, когда после интервью PeopleTalk.ru, она начала получать большое количество писем в директ. Женщины стали делиться своими кошмарными историями. Телеведущая была шокирована, она не подозревала, что подобное происходит. Она начала переписываться с женщинами, даже созваниваться и пыталась кому-то помочь. Но ее удивило и то, что многие близкие и коллеги стали рассказывать ей о пережитом насилии.
"Они впервые рассказали мне, что сами были жертвами насилия, что их избивали партнеры, но долгое время они молчали, потому что им было стыдно сознаться.
То есть вскрылся невероятный масштаб проблемы, оказалось, что абсолютно каждый может столкнуться с насилием - вне зависимости от своего статуса, возраста, взглядов на жизнь и даже пола. Все это обрушилось на меня — и это был главный шок первых дней", - объяснила Тодоренко.
В разговоре с Катей Гордеевой она еще раз подчеркнула, что не сталкивалась ранее с домашним насилием, поэтому реальная картина ее потрясла до глубины души. Она понимает, что своей фразой "А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?" попала в самое сердце. Но благодаря ее ошибке о насилии заговорили громко.
"В том, как все сложилось, я - повод поговорить об этом. Мне ужасно больно, что тех, кто терпит, тысячи, сотни тысяч", - призналась Регина.
Тодоренко объяснила, что она не имела права никого осуждать. В этом была ее ошибка. Специалисты фондов, в том числе "Насилию.нет" помогли ей разобраться и понять масштабы происходящего. Регина приняла решение снять фильм. Изначально она не знала, как это делать. Она призналась, что ее поддержала команда, а с контактами помогла Оксана Пушкина.
"Просто я поняла, что словом делу не поможешь, - необходимо действовать", - указала телеведущая.
Фильм был снят на личные сбережения Регины. Все команде она заплатила, так как не могла просить их работать бесплатно.
Тодоренко верит, что это помогло.
"Раньше в фонд обращались около 100 женщин в месяц. Сейчас, за неделю с момента выхода фильма, обратились больше 300. То есть общее число обращений выросло в 5-7 раз, точно трудно сказать, потому что статистика меняется в каждом месяце и зависит от многих обстоятельств", - указала она.
Прежде всего Регина хочет привлечь внимание большого количества людей к проблеме домашнего насилия. Она хочет информировать общество об этой проблеме, а женщины, которые подвергаются насильственным действиям - психологическим или физическим, - стали бы чувствовать себя более защищенными.
"Раньше я думала только о воле женщины, но не осознавала всей сложности проблемы. Не понимала, насколько сложно вырваться из этого, когда тебя осуждают близкие и порицает общество - вот это "куда ты смотрела, когда выходила замуж?", "не выноси сор из избы" и так далее", - объяснила Тодоренко.
Регина искренне надеется, что ситуация с домашним насилием изменится системно. Уже сейчас есть кризисные центры, "где женщин не бросят и помогут во всем: окажут психологическую, юридическую, экономическую помощь". Она полагает, что этих мест должно быть больше, и "нужно элементарно больше точек, где могут помочь, нужна, в конце концов, тревожная кнопка, которая была бы встроена в специальное приложение, чтобы можно было нажать ее и быть услышанной, знать, что помощь придет".
Если говорить о потерянных контрактах и гонорарах, то Тодоренко считает, что приобрела гораздо больше.
"Вы знаете, Кать, я больше приобрела. Получила гораздо больше, чем потеряла. Пускай большой ценой. Пускай ценой денег. Да, но зато я получила ответы на свои вопросы, которые меня мучили 30 лет. И я надеюсь, что ответы получили и другие девушки, которых мучила эта ситуация", - призналась она.
Она уверена, что если и помогла этим фильмом кому-то сделать первый шаг и "обратиться за помощью или выйти из отношений, где существовал риск для здоровья и жизни, то это гораздо больше, чем потерянные миллионы"
.Ее основной работодатель - телеканал "Пятница" не отказался работать с ней, а наоборот поддержал, не поддавшись на травлю и буллинг.
Регина Тодоренка объяснила, что она не вопринимает произошедшее с ней как наказание.
"Я воспринимаю это как шанс, который у меня появился, чтобы помочь изменить мир к лучшему. Недавно я посещала тренинг личностного роста, где необходимо было представить себя в будущем и увидеть свое предназначение. Я в полушутку представила себя супергероем, который в лучших традициях комиксов спасает мир; очень глупо, наверное, но это правда", - добавила она.
Свою статуэтку "Женщины года" она отправила Маргарите Грачевой, которая так достойно вышла из своей жизненной трагедии и поддержала Тодоренко во всей этой истории.
Главное, что телеведущая понимает, что ее опыт не бесполезен.
"... Не мир, конечно, но кого-то же я помогла спасти. 300 женщин за неделю обратились в фонд, им уже помогают. Это должно было произойти именно со мной, чтобы у меня появился шанс быть по-настоящему полезной", - резюмировала она.