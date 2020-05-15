Видео ⟩ Тату-модель из Латвии рассказала о веганском меню годовалой дочери

В новом выпуске своего блога на Youtube девушка поделилась меню своей младшей дочери.

Монами не скрывает, что консультировалась с врачами и много читала прежде, чем начать кормить Нео.

Знаменитая мама радуется тому, что Нео - веган всю жизнь, что ребенок получает чистые, веганские питательные вещества, в отличие от Монами, которая является веганом уже несколько лет.

Монами призналась, что ее дочка не есть все время одно и то же. Веганское меню позволяет наслаждаться разнообразием - выбор продуктов велик!

Тату-модель поделилась однодневным меню малышки: На завтрак - овсяная каша, с бананами, арахисовым маслом, орехами и льняным семенем. На обед - помидор, жаренный тофу и бутерброды с авокадо и льняным семенем. На ужин - брокколи, спагетти и вегитарианский соус болоньезе.

Среди всего также - грудное молоко и различные веганские закуски.

Подробнее в видеоблоге модели: