Пт, 15.05.2020
Есть такое выражение "пошлем тебя в Магадан", вот мы живем в латвийском Магадане. Дальше уже не отошлют, дальше - Беларусь Юрий, житель поселка Пиедруя у границы с Беларусью

Видео ⟩ Тату-модель из Латвии рассказала о веганском меню годовалой дочери

ФОТО: instagram.com/monamifrost/

Латвийская тату-модель, мама двоих дочерей Монами Фрост (настоящее имя - Ирена Страуме) думает о здоровье своей семьи, отказываясь от фаст-фуда, мяса, яиц, сыра и других многими любимых блюд. Все в семье Монами - веганы, в том числе годовалая Нео.

В новом выпуске своего блога на Youtube девушка поделилась меню своей младшей дочери. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Монами не скрывает, что консультировалась с врачами и много читала прежде, чем начать кормить Нео.

Знаменитая мама радуется тому, что Нео - веган всю жизнь, что ребенок получает чистые, веганские питательные вещества, в отличие от Монами, которая является веганом уже несколько лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Монами призналась, что ее дочка не есть все время одно и то же. Веганское меню позволяет наслаждаться разнообразием - выбор продуктов велик!

Тату-модель поделилась однодневным меню малышки:

  1. На завтрак - овсяная каша, с бананами, арахисовым маслом, орехами и льняным семенем.
  2. На обед - помидор, жаренный тофу и бутерброды с авокадо и льняным семенем.
  3. На ужин - брокколи, спагетти и вегитарианский соус болоньезе.

Среди всего также - грудное молоко и различные веганские закуски.

Подробнее в видеоблоге модели:

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