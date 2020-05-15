Видео ⟩ Тату-модель из Латвии рассказала о веганском меню годовалой дочери

Латвийская тату-модель, мама двоих дочерей Монами Фрост (настоящее имя - Ирена Страуме) думает о здоровье своей семьи, отказываясь от фаст-фуда, мяса, яиц, сыра и других многими любимых блюд. Все в семье Монами - веганы, в том числе годовалая Нео.
В новом выпуске своего блога на Youtube девушка поделилась меню своей младшей дочери.
Монами не скрывает, что консультировалась с врачами и много читала прежде, чем начать кормить Нео.
Знаменитая мама радуется тому, что Нео - веган всю жизнь, что ребенок получает чистые, веганские питательные вещества, в отличие от Монами, которая является веганом уже несколько лет.
Монами призналась, что ее дочка не есть все время одно и то же. Веганское меню позволяет наслаждаться разнообразием - выбор продуктов велик!
Тату-модель поделилась однодневным меню малышки:
- На завтрак - овсяная каша, с бананами, арахисовым маслом, орехами и льняным семенем.
- На обед - помидор, жаренный тофу и бутерброды с авокадо и льняным семенем.
- На ужин - брокколи, спагетти и вегитарианский соус болоньезе.
Среди всего также - грудное молоко и различные веганские закуски.
Подробнее в видеоблоге модели:
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