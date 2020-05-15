Прибывшие в Латвию иностранные рабочие смогут не уходить на самоизоляцию

В распоряжении министра сказано, что к иностранцам, приезд которых в Латвию необходим для выполнения обязательств латвийских коммерсантов, не применяется требование о самоизоляции (домашнем карантине) во время выполнения служебных обязанностей, если у этих лиц нет симптомов респираторных заболеваний.

Самоизоляцию смогут не соблюдать иностранцы, прибывшие в Латвию для обслуживания оборудования, принадлежащего зарегистрированному в Латвии коммерсанту, установки нового оборудования, если эту услугу не могут предоставить латвийские компании, выполнения обязательств коммерсанта по публичной закупке, сертификации, аттестации или оценки соответствия продуктов или услуг, произведенных зарегистрированным в Латвии коммерсантом, технического обслуживания или установки оборудования или сооружений, принадлежащих коммерческому обществу, имеющему важное значение для национальной безопасности.

Также требования самоизоляции смогут не соблюдать иностранцы, прибытие которых в Латвию связано с выполнением обязательств латвийских коммерсантов в отношении реализации в Латвии инвестиционных проектов, планируемая сумма вложений в которые составляет по меньшей мере миллион евро или в рамках которых планируется создать более 20 рабочих мест, а также с заключением сделок по экспорту латвийских товаров и услуг, если стоимость потенциального экспорта превышает 100 тыс. евро.

Латвийский коммерсант, для выполнения обязательств которого иностранец прибыл в Латвию, должен будет подать в Латвийское агентство инвестиций и развития подтверждение того, что прибывшее из-за рубежа лицо не инфицировано "Covid-19" и по прибытии в Латвию будет соблюдать все соответствующие ограничения, установленные в связи с чрезвычайным положением.

Распоряжение министра вступит в силу на следующий день после его публикации в официальном издании, то есть в субботу, 16 мая.