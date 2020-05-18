Люди стали брать меньше "быстрых" кредитов. Vivus.lv, Ondo.lv и SMScredit.lv сократили штат

"Как и на другие сферы, происходящие экономические процессы повлияли и на сферу потребительского небанковского кредитования. Уже третий месяц подряд наблюдается падение числа выданных займов. Эта тенденция вызвана не только осмотрительностью жителей, которые более тщательно оценивают необходимость займа, но и более консервативным подходом кредиторов", - сказал Эндлерс.

По его словам, предприятие было вынуждено пересмотреть деятельность и свои ресурсы, в результате чего было принято решение сократить штат сотрудников.

"Сейчас число сотрудников сократилось примерно на 15%. Пять человек получили пособие по простою. Скорее всего, в следующем месяце число сотрудников, которые получают пособие по простою, сохранится на нынешнем уровне или же будет сокращено", - сказал Эндлерс.

Эндлерс отметил: по сравнению с январем и февралем, число выданных компанией кредитов в марте этого года сократилось на 19%, в апреле - на 24%.

"Сейчас трудно делать точные прогнозы. Потребительское кредитование вернется на прежний уровень медленным темпом, но надо понимать, что это, скорее всего, ыбла первая волна кризиса", - сказал он.