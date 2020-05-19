Выпускные в рижских детских садах пройдут без родителей

Время дистанцирования внесло свои коррективы и в организацию выпускных. В рижских детских садах выпускные будут, но без родителей, сообщает Panorāma.
Красивые наряды, песни и танцы - все будет, но без слез мамы на фоне. Выпускные в детских садах Риги пройдут с воспитателями в группах:
"В стране это ограничение, 25 человек, родители не могут присутствовать", - говорит руководитель Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.
Согласно трудовому закону выходной для всех работающих родителей в этот день не предусмотрен. Но для тех, кто работает в общественном сектора - это около 50 тысяч - закон предусматривает возможность взять один оплачиваемый день отпуска за день до празднования.
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