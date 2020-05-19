Выпускные в рижских детских садах пройдут без родителей

Красивые наряды, песни и танцы - все будет, но без слез мамы на фоне. Выпускные в детских садах Риги пройдут с воспитателями в группах:

"В стране это ограничение, 25 человек, родители не могут присутствовать", - говорит руководитель Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.

Согласно трудовому закону выходной для всех работающих родителей в этот день не предусмотрен. Но для тех, кто работает в общественном сектора - это около 50 тысяч - закон предусматривает возможность взять один оплачиваемый день отпуска за день до празднования.