Дочернее предприятие Tallink Grupр в Швеции сократит до 450 рабочих мест

Шведское дочернее предприятие Tallink Silja AB компании Tallink Grupр во вторник, 19 мая, уведомило сотрудников компании и Шведский совет по страхованию на случай безработицы о начале коллективного увольнения, в результате которого на предприятия будет сокращено до 450 рабочих мест.
Во вторник Tallink Silja AB сообщила экипажам ходящих под флагом Швеции судов Galaxy и Silja Symphony и и береговым работникам, что начинается процесс сокращения. Увольнения в первую очередь коснутся обслуживающего персонала, а также берегового персонал, сообщило предприятие Tallink Grupp.
"Различные ограничения на поездки оказали огромное экономическое давление на морские пассажироперевозки, и сегодня ясно, что в течение некоторого времени нам придется значительно ограничить нашу деятельность. Поэтому у нас нет другого выхода, как уменьшить размер нашей организации и уволить рабочие места как на борту, так и на берегу", - сообщил в пресс-релизе генеральный директор Tallink Silja AB Маркус Рисберг.
Кризис, вызванный коронавирусом, оказал особенно серьезное влияние на сектор туризма и международные транспортные сектора, а ограничения на поездки привели к практически исчезновению оборота компании в последние месяцы.
Количество пассажиров предприятия сократилось почти на 96 процентов в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В качестве следующего шага руководство Tallink Silja AB начнет переговоры с представителями соответствующих профсоюзов, чтобы найти лучшие возможные решения для сотрудников, затронутых этим решением.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!