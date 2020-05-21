Обнаружено последнее видео с сумчатым волком. Они вымерли больше 80 лет назад

Новые кадры животного были найдены в хранилище Национального архива кино и звукозаписи Австралии (NFSA). Они были оцифрованы в 4K. На видео видно, как растерянный волк, которого зовут Бенджамин, бродит по клетке, пока два человека снаружи трясут сетку-ограждение.

Видео длится всего 22 секунды. Снято оно было в австралийском зоопарке Бомарис (Тасмания) в 1935 году, за 18 месяцев до смерти Бенджамина. Именно после кончины Бенджамина, сумчатых волков назвали вымершими. Дата смерти животного: 7 сентября 1936 года. Вероятно, запись с Бенджамином - одна из последних когда-либо сделанных с участием сумчатого волка.

Предполагается, что автор видео - австралийский режиссер Сидни Кук. Точно говорить об этом нельзя, поскольку в уцелевшей копии фильма отсутствуют титры.

Несмотря на официальное сообщение, австралийцы регулярно сообщают о том, что видели тилацинов (другое название сумчатых волков). Подобные наблюдения фиксируют почти каждый год, с 2016 года зарегистрировано восемь сообщений о появлении животного.