Каждый четвертый житель Латвии получает зарплату меньше 450 евро

В первом квартале этого года зарплату до 450 евро после уплаты налогов на основном месте работы получали 25,4% работающих. Об этом сообщает агентство LETA.
Среди них 117,1 тыс. человек или почти 15% тех, кто получал минимальную зарплату (она составляет составляет 430 евро до уплаты налогов) или меньше.
Как отмечает Центрального статистического управления, в отличие от предыдущих кварталов, когда больше всего работников с низкими зарплатами было в Латгале, в первом квартале этого года больше всего их было в Видземе - 22,9%, тогда как в Латгале этот показатель составил 22,4%.
- 33,7% работающих на основном месте работы получали зарплату "на руки" в размере 450 - 700 евро,
- 28,9% - 700 - 1400 евро,
- 6,3% - 1400 евро и больше.
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