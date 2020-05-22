Каждый четвертый житель Латвии получает зарплату меньше 450 евро

Среди них 117,1 тыс. человек или почти 15% тех, кто получал минимальную зарплату (она составляет составляет 430 евро до уплаты налогов) или меньше.

Как отмечает Центрального статистического управления, в отличие от предыдущих кварталов, когда больше всего работников с низкими зарплатами было в Латгале, в первом квартале этого года больше всего их было в Видземе - 22,9%, тогда как в Латгале этот показатель составил 22,4%.