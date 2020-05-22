Пт, 22.05.2020
Да, соседи-эстонцы свободу собраний меняют с большим размахом, но это осознанный выбор правительства Латвии - быть более осторожными. Министр здравоохранения Илзе Винькеле

77% умерших пациентов c Covid-19 в Латвии - мужчины

Больница. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vladimir Gerdo/Vladimir Gerdo/TASS

Из 22 скончавшихся пациентов с Covid-19 17 или 77% были мужчинами. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). 

Почти все из них скончались в стационаре. 

Больше всего умерших (восемь человек) были в возрастной группе старше 80 лет, семь человек - в возрастной группе от 50 до 59 лет, шесть - в возрастной группе от 70 до 79 лет, один человек - в возрастной группе от 60 до 69 лет. 

Как сообщалось ранее, в Латвии уже выздоровели 69% от общего числа заболевших Covid-19. 

В минувшие сутки в Латвии проведено 1745 анализов на Covid-19, положительными были пять. Всего с момента начала распространения коронавируса в стране зафиксировано 1030 заболевших. 

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