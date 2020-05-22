77% умерших пациентов c Covid-19 в Латвии - мужчины

Из 22 скончавшихся пациентов с Covid-19 17 или 77% были мужчинами. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Почти все из них скончались в стационаре.
Больше всего умерших (восемь человек) были в возрастной группе старше 80 лет, семь человек - в возрастной группе от 50 до 59 лет, шесть - в возрастной группе от 70 до 79 лет, один человек - в возрастной группе от 60 до 69 лет.
Как сообщалось ранее, в Латвии уже выздоровели 69% от общего числа заболевших Covid-19.
В минувшие сутки в Латвии проведено 1745 анализов на Covid-19, положительными были пять. Всего с момента начала распространения коронавируса в стране зафиксировано 1030 заболевших.
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