77% умерших пациентов c Covid-19 в Латвии - мужчины

Почти все из них скончались в стационаре.

Больше всего умерших (восемь человек) были в возрастной группе старше 80 лет, семь человек - в возрастной группе от 50 до 59 лет, шесть - в возрастной группе от 70 до 79 лет, один человек - в возрастной группе от 60 до 69 лет.

Как сообщалось ранее, в Латвии уже выздоровели 69% от общего числа заболевших Covid-19.

В минувшие сутки в Латвии проведено 1745 анализов на Covid-19, положительными были пять. Всего с момента начала распространения коронавируса в стране зафиксировано 1030 заболевших.