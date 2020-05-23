Сбежал от бомбардировки, переехал в Москву и прожил 84 года: умер "аллигатор Гитлера"

Вчера утром наш миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости. Ему было около 84 лет – крайне почтенный возраст. Московскому зоопарку выпала честь содержать Сатурна 74 года. Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали. pic.twitter.com/UigsB8xwBv — Московский Зоопарк (@moscowzoo) May 23, 2020

Сатурн дожил примерно до 84 лет, что значительно больше, чем живут аллигаторы в дикой природе.

Известно, что у Сатурна была интересная судьба - он уроженец США, содержался в Берлинском зоопарке, но после бомбардировки во время Второй мировой войны он сбежал. Спустя три года на территории Германии его нашли британские солдаты, которые передали его советской стороне.

Рептилию иногда называли "аллигатором Гитлера", поскольку она жила в Берлине в годы Третьего рейха. Но рассказы о том, что Сатурн якобы был частью личного зверинца Гитлера, администрация зоопарка назвала мифом.