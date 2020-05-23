Вс, 24.05.2020
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Сбежал от бомбардировки, переехал в Москву и прожил 84 года: умер "аллигатор Гитлера"

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Московский зоопарк сообщил о смерти самого старого и заслуженного аллигатора в своей коллекции по кличке Сатурн.

Сатурн дожил примерно до 84 лет, что значительно больше, чем живут аллигаторы в дикой природе.

Известно, что у Сатурна была интересная судьба - он уроженец США, содержался в Берлинском зоопарке, но после бомбардировки во время Второй мировой войны он сбежал. Спустя три года на территории Германии его нашли британские солдаты, которые передали его советской стороне.

Рептилию иногда называли "аллигатором Гитлера", поскольку она жила в Берлине в годы Третьего рейха. Но рассказы о том, что Сатурн якобы был частью личного зверинца Гитлера, администрация зоопарка назвала мифом.

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