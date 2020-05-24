В концлагере в Аушвице нашли спрятанные в дымоходе предметы

Ножи, вилки, ножницы и другие инструменты были обнаружены в дымоходе блока №17 концентрационного лагеря в Аушвице. Считается, что в этом блоке содержали узников, которые занимались рукоделием.
Как сообщает BBC, не ясно, с какой целью узники концлагеря прятали эти предметы. Их нашли в начале апреля, почистили и передадут в музей. Допускается, что предметы прятали в дымоходе с целью устроить побег или для обмена.
Аушвиц (Польша) стал эпицентром уничтожения евреев во время Холокоста. Более четырех с половиной лет в этом концлагере уничтожали людей - жертвами стали более 1,1 млн человек.
Там находились огромные газовые камеры.
В этом лагере уничтожали жителей Польши, военнопленных, цыган, свидетелей Иеговы, гомосексуалистов и политзаключенных.
Сейчас Австрийский фонд памяти жертв национал-социализма занимается реновацией блока №17.
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