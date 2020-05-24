Covid-19 в пансионате Mārsnēni: большинство болеют в легкой форме

Уверенность Стапулоне подкреплена полученной информацией и от Министерства здравоохранения, и от руководства пансионата.

В субботу пансионат проверили представители Инспекции здравоохранения и дали положительную оценку тому, как там соблюдают все необходимые условия эпидемиологической безопасности.

По всем правилам обеспечивается и уход за клиентами учреждения.

На вопрос, не требуется ли клиентам Mārsnēni стационарное лечение, Стапулоне, сославшись на информацию от ответственных инстанций, ответила, что клиенты пансионата болеют в легкой форме, поэтому в госпитализации нет никакой необходимости.

За их состоянием наблюдает семейный врач.

По словам главы краевой думы, сейчас важно это заболевание "не выпустить из центра ухода". Она полагает, что вирус дальше стен пансионата не распространиться, так как соблюдаются все требования по борьбе с инфекцией. Стапулоне рассказала, что нет информации о том, что вирус распространился за пределы Mārsnēni.

Как известно, порядка 50 клиентов и сотрудников центра ухода Mārsnēni заболели Covid-19. Госполиция начала проверку, а в учреждении введен карантин. После этого Приекульский край стал третьим наиболее затронутым инфекцией самоуправлением после Риги и Юрмалы.

Уже сообщалось, что в минувшие сутки в Латвии проведено 1203 анализа на Covid-19, положительным был только один. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев достигло 1047.