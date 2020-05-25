Один пассажир на два места. Ecolines возобновляет рейсы между странами Балтии

Рейсы между Ригой и Таллином и Ригой и Вильнюсом будут выполняться дважды в день.

Рейсы из Риги в Таллин будут отправляться в 8:00 и 19:00, из Таллина в Ригу - также в 8:00 и 19:00. Рейсы из Риги в Вильнюс будут отправляться в 7:30 и 18:00, из Вильнюса в Ригу - в то же время.

В связи с пандемией Covid-19 компания ввела новую систему перевозки пассажиров. При покупке билета Ecolines гарантирует, что соседнее место останется свободным, его сможет занять только приглашенное владельцем билета лицо.

Цена билета за два места будет начинаться с 13 евро.

Таким образом, в продаже будут 50% из 74 билетов на автобус.

Все пассажиры, согласно правилам Кабинета министров, должны будут надевать маски или прикрывать рот и нос другими средствами защиты. В автобусах будут доступны средства дезинфекции для рук, до и после каждого рейса автобусы будут полностью дезинфицироваться.