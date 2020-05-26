Министерство экономики разработало стратегию по преодолению кризиса из-за Covid-19

Стратегия во вторник будет рассматриваться на заседании Кабинета министров. Она включает в себя пять направлений деятельности - человеческий капитал, инновации, развитие экспортного потенциала бизнеса, доступность финансов и инфраструктура.

Помимо инвестиций в инфраструктуру до 2,2 млрд евро ежегодно, планируется, что инвестиции частного сектора в исследования и разработки составят 300 млн евро, финансирование для кредитования и гарантий - 1,3 млрд евро, численность обучающихся в системе образования для взрослых составит 165 000 человек, а объемы экспорта получивших поддержку предприятий-экспортеров ежегодно будут увеличиваться на 30%.

Как подчеркивает министерство, благодаря реализации четкой стратегии экономика страны сможет быстро развиваться. Для преодоления кризиса предлагается три этапа - до 2020 года стабилизировать экономику, в 2021-2022 годах - переориентировать ее, а с 2023 года начать фазу роста.

Конкретные меры по реализации стратегии рабочая группа Минэкономики разработает до 1 июля.

Министр экономики Янис Витенбергс ранее заявил, что для восстановления экономики после кризиса планируется реализовать ранее отложенные крупные строительные проекты высокой степени готовности.