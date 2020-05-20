Дикие звери в городе и на природе: как себя вести, чтобы не стать жертвой и не навредить природе

"Действующее чрезвычайное положение (имеется в виду режим чрезвычайной ситуации) привлекло в лес больше людей, чем обычно. Это тенденция активно продолжается, и это очень хорошая практика, - считает руководитель Общества охотников Эстонии и биолог-охотовед Тынис Кортс. - Но весной и в начале лета мы должны как можно меньше беспокоить лесных зверей. Мы разделяем с ними одну среду обитания и поэтому должны уважительно относиться к ним. При встрече с детенышами самое разумное - уйти, не начинать помогать им или фотографировать их. Как правило, взрослая особь где-то поблизости и чем скорее она сможет воссоединиться с потомством, тем лучше".