Ученый: Через 40 лет в Латвии больше не будет зимы

На вебинаре он презентовал использование открытых данных для прогнозирования изменений климата в Кулдиге.

Также он рассказал, что проанализировав данные за 2010-2019 годы, в результате чего пришёл к выводу, что через 40 лет изменения температуры воздуха произойдет именно в зимние месяцы.

Температура воздуха в феврале не будет опускаться ниже 0 градусов. Согласно прогнозам ученого, лето, скорее всего, теплее не станет.

Это приведет к тому, что количество солнечной энергии уменьшится.

Согласно исследованию Науришса, существует риск того, что через 40 лет в Латвии чаще будут происходить наводнения и засуха. Прогнозируемые изменения ветра несущественны.