В Латвии второй месяц подряд зарегистрировано меньше 1000 новорожденных

Всего в ноябре в Латвии было зарегистрировано 940 новорожденных (458 мальчиков и 482 девочки), что на 12,9%, или на 139, меньше, чем в соответствующем месяце 2023 года.

Число новорожденных, зарегистрированных в Латвии в ноябре 2024 года, меньше, чем в октябре, когда было зарегистрировано 994 новорожденных.

Всего за 11 месяцев прошлого года в Латвии было зарегистрировано 11 650 новорожденных, что на 13%, или 1744, меньше, чем за соответствующий период 2023 года.

За 11 месяцев 2024 года родилось 5939 мальчиков, что на 13,4%, или на 916, меньше, чем годом ранее, и 5711 девочек, что на 12,7%, или на 828, меньше.

Данные также показывают, что за 11 месяцев прошлого года в Латвии было зарегистрировано 24 042 смерти, что на 5,1%, или на 1286, меньше, чем за 11 месяцев 2023 года, когда было зарегистрировано 25 328 смертей.

Таким образом, число зарегистрированных за 11 месяцев смертей превысило число родившихся на 12 392, в то время как за соответствующий период прошлого года число умерших превысило число родившихся на 11 934.

За 11 месяцев 2024 года в Латвии было зарегистрировано 9703 брака, что на 2,6%, или 257, меньше, чем годом ранее.

На 1 декабря прошлого года население Латвии составляло 1,853 миллиона человек.

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