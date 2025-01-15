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Родила, так как другой работы в регионе нет. Из семьи изъяли 12 детей

Перевод: rus.tvnet.lv
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В доме дымит дымоход, снег с тропинок убран. В самодельной кормушке для птиц лежит сало. Еще три года назад из этого дома выбежали бы дети и начали играть в снежки. Теперь дом недалеко от Резекне пуст, так как в нем больше не живет ни один из 12 детей - в семье констатировали насилие. И другие регионы в Латгале борются с проблемой - многодетные родители живут на детские пособия, так как работы вблизи нет. Однако воспитывать детей у них особо не получается. Как государству сделать таких родителей крепче?

Каким образом удалось уговорить мать 12 детей поставить спираль - конфиденциальная информация. Работница такие данные разглашать не может. Однако TVNET+ удалось узнать из других источников, что нашлись правильные слова: "Ей сказали, что двенадцать - это дюжина, хорошее число, не то что 13 - чертова дюжина". Это сработало, несмотря на то, что семья неверующая.

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