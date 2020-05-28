"Это вершина клеветы": плачущая Яна Рудковская о травле сына и семье Малаховых-Шкулевых

Напомним, что Яна жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и мать 7-летнего фигуриста Александра Плющенко (Гном Гномыч).

Скандал начался в начале мая, когда портал StarHit.ru (издателем которого является супруга Андрея Малахова Елена Шкулева) опубликовало материал, в котором сообщалось, что у сына Рудковской и Плющенко подозревают психическое расстройство (синдром Аспергера).

Родители мальчика были возмущены этой статьей и попросили удалить этот материал. Прошло довольно много времени, пока это было сделано.

На видео она рассказала обо всех угрозах убийства в адрес своей семьи, что поиски до сих пор ведутся. О том, как она перестала общаться с семьей Малаховых-Шкулевых и почему продолжает дружить с Рамзаном Кадыровым, хотя модные бренды были против.

Яна была невероятно эмоциональной и отметила, что "когда бьют именно по детям, то ты не знаешь, что делать".

"Вы берете самое уязвимое - маленького мальчика. Вы бьете по нему! Это вершина клеветы, циничности и безобразия в отношении несовершеннолетнего ребенка" - сказала блондинка.

Напомним, ранее продюсер стала участницей нового шоу Ксении Собчак, которое не сыскало признания у зрителей.