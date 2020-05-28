Игорные заведения откроются после окончания режима ЧС

После 9 июня, когда закончится объявленный в стране режим чрезвычайной ситуации, работу смогут возобновить и игорные заведения, заявил после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.
"В законе, который мы отправили в Сейм, ограничения на азартные игры нет", - пояснил он.
Министр юстиции Янис Борданс выразил особую позицию - он считает, что для физических азартных игр ограничения должны быть оставлены, для интерактивных - отменены. Он обосновал это тем, что игорный зал - закрытая среда, где существуют риски для здоровья.
Также ограничивать азартные игры нужно, чтобы способствовать ответственному отношению людей к финансам.
Вопрос об азартных играх будет еще рассматривать Сейм.
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