Игорные заведения откроются после окончания режима ЧС

"В законе, который мы отправили в Сейм, ограничения на азартные игры нет", - пояснил он.

Министр юстиции Янис Борданс выразил особую позицию - он считает, что для физических азартных игр ограничения должны быть оставлены, для интерактивных - отменены. Он обосновал это тем, что игорный зал - закрытая среда, где существуют риски для здоровья.

Также ограничивать азартные игры нужно, чтобы способствовать ответственному отношению людей к финансам.

Вопрос об азартных играх будет еще рассматривать Сейм.