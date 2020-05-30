Утром 18 мая 1980 года фотограф Роберт Ландсбург сделал несколько снимков вулкана Сент-Хеленс, перемотал пленку, положил фотоаппарат в рюкзак и положил его под себя. Спустя мгновение он уже был погребен под лавиной пепла и камней.

27 марта 1980 года началось извержение вулкана Сент-Хеленс (вулкан в штате Вашингтон, США). Количество подземных толчков выросла от нуля до 200, а на северном склоне горы почва начала подниматься со скоростью полтора метра в сутки. Это при том, что обычно перед извержениями скорость не превышает два сантиметра за сутки.

48-летний фотограф из Портленда (штат Орегон) Роберт Ландсберг решил задокументировать это событие с помощью своей фотокамеры.

ФОТО: USGS

В апреле и начале мая он совершил десятки восхождений и пеших походов в непосредственной близости от горы, выбирая наиболее выгодные точки для съёмки.

Утром 18 мая он нашёл одно такое место вблизи вулкана.

ФОТО: USGS

В тот день началось извержение. Фотограф Роберт Ландсбург в этот момент был в нескольких километрах от вершины. Боковой взрыв направил в его сторону пирокластический поток не оставив Роберту шансов на выживание.

Осознавая, что ему уже не спастись, Роберт Ландсбург продолжил делать снимки, затем смотал плёнку назад в катушку, упаковал камеру в рюкзак и положил его под себя.

ФОТО: USGS

В таком положении тело обнаружили через 17 дней под слоем пепла.

ФОТО: USGS

В тот день за одну минуту извержение достигло невероятной силы. Огромный оползень снёс часть горы и открыл путь лаве, которая стала извергаться вверх и вбок. Из склона горы вырвался поток горячих газов, а из конуса вертикально вверх взметнулась туча пепла, достигая 25 км в высоту.

В городе, расположенном в 400 км от вулкана, видимость днём упала до трех метров, а в 145 км от Сент-Хеленса выпал слой пепла толщиной до 12 сантиметров. Несмотря на принятые меры и эвакуацию, погибло 57 человек.

ФОТО: USGS

Найденные фотографии Роберта Ландсбурга были с царапинами, пузырями, деформациями и засветками, вызванными воздействием жары и пепла. Не смотря на это, сделанные кадры помогли геологам составить полное документальное описание извержения.

ФОТО: USGS