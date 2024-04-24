В эти выходные в Пакруойской усадьбе начнется фестиваль цветов

С приходом весны в Пакруойской усадьбе, которая уже много лет подряд признается любимым туристическим объектом Литвы, начнется крупнейший в регионе фестиваль тюльпанов и весенних цветов. На площади 15 га расцветут 5 миллионов разноцветных цветов.
Уже в эти выходные усадьба встретит посетителей не только красочными коврами из тюльпанов, но и живой оркестровой музыкой.
"Старт фестиваля, который зависит от капризов природы, каждый год становится для нас сюрпризом. Приятно, что в этом году тюльпаны расцвели незадолго до Дня матери. Мы надеемся, что миллионы прекрасных цветов станут самым большим и великолепным букетом в мире, который любящие мужья и благодарные дети смогут подарить каждой Маме в праздники", - говорит коллектив Пакруойской усадьбы.
Предполагается, что в этом году на крупнейшем фестивале тюльпанов в странах Балтии можно будет увидеть более 250 различных сортов цветов. Весеннюю радость также подарят живая музыка, танцоры, выступления актеров и различные образовательные программы.
"В этом году особую атмосферу в усадьбе создают также стаи скворцов, кружащиеся вокруг сотен разноцветных скворечников, сделанных в поддержку Украины. Мы приглашаем всех желающих купить еще непроданные скворечники, и каждый евро будет использован для отправки дронов в Украину", - говорит команда усадьбы. Более подробную информацию о том, как внести свой вклад в кампанию поддержки Украины "Птицы свободы", организованную Пакруойской усадьбой и организацией "Сильные вместе", можно найти на сайте www.brivibasputni.lv.
Фестиваль будет продолжаться каждый день, пока цветут миллионы весенних цветов. "Как и дата начала фестиваля, его продолжительность также полностью зависит от природы и ее прихотей. Поэтому мы приглашаем всех, кто хочет увидеть настоящий взрыв красок и природное чудо, не откладывать поездку к нам надолго", - говорят флористы Пакруойской усадьбы.
Во время фестиваля мы также приглашаем вас познакомиться с древними традициями дворянской жизни: баронесса представит усадебный замок, его историю и тайны, усадебный пивовар раскроет исторические традиции пивоварения, а ремесленники познакомят с тонкостями своего древнего ремесла и дадут гостям самим попробовать свои силы.
Подробнее о фестивале: www.pakrojasmuiza.lv
Галерея: Фестиваль цветов в Пакруойской усадьбе
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!