В эти выходные в Пакруойской усадьбе начнется фестиваль цветов

Уже в эти выходные усадьба встретит посетителей не только красочными коврами из тюльпанов, но и живой оркестровой музыкой.

"Старт фестиваля, который зависит от капризов природы, каждый год становится для нас сюрпризом. Приятно, что в этом году тюльпаны расцвели незадолго до Дня матери. Мы надеемся, что миллионы прекрасных цветов станут самым большим и великолепным букетом в мире, который любящие мужья и благодарные дети смогут подарить каждой Маме в праздники", - говорит коллектив Пакруойской усадьбы.

Фото: Пресс-фото

Предполагается, что в этом году на крупнейшем фестивале тюльпанов в странах Балтии можно будет увидеть более 250 различных сортов цветов. Весеннюю радость также подарят живая музыка, танцоры, выступления актеров и различные образовательные программы.