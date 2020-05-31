Суд разрешил забрать с "Титаника" его "голос"

Федеральный суд дал разрешение вскрыть корпус "Титаника", чтобы вытащить беспроводной телеграф Маркони, указано в документах суда.

Телеграф, иногда называемый голосом "Титаника", известен тем, что с его помощью 14 апреля 1912 года были разосланы последние призывы о помощи после того, как судно на севере Атлантического океана столкнулось с айсбергом и начало тонуть. Погибли около 1500 человек.

Телеграф находится в трех соседних и соединенных каютах на верхней палубе корабля. Компания RMS Titanic Inc, которую этот аппарат чрезвычайно заинтересовал, в 1994 году получила право заниматься сохранением "Титаника" и выставкой его артефактов.

ФОТО: Public Domain

Чтобы заполучить телеграф, потребуется с помощью удаленно контролируемого устройства разрезать корпус судна, что ранее суд делать запретил. Кроме того, не было разрешено и изымать из остова какие-либо артефакты, однако можно было собрать вещи, находившиеся вокруг него. В конце концов компания собрала тысячи артефактов, разбросанных вокруг остова судна.

Однако сейчас, 20 лет спустя, суд изменил запреты, основываясь на опасениях экспертов, что эти помещения и их содержимое может уничтожить коррозия. Некоторые ученые считают, что из-за коррозии "Титанику" осталось всего десять лет.

"Судно разваливается... особенно каюты Маркони, поэтому нас больше всего тревожит, что вскоре они могут быть потеряны", - прокомментировал президент компании Брентон Ханчек.

Каюта Маркони на судне "Аквитания" ФОТО: Wikimedia Commons

В начале этой неделе федеральный судья Ребекка Бич Смит сообщила, что устройство Маркони обладает исторической, образовательной, научной и культурной ценностью как устройство, использованное, чтобы разослать призывы о помощи во время затопления корабля.

Пока что суд разрешил только минимальный разрез на корпусе, только чтобы забрать телеграф. Есть вероятность, что к телеграфу можно будет подобраться и через существующие отверстия в потолках, однако эта возможность минимальна.

Работы по подъему телеграфа могут начаться в сентябре или августе 2020 года, если это, конечно, позволит пандемия коронавируса.