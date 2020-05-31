Дрова превращаются... или Как частное лицо делает деньги на государственном лесе

Во время вырубки лесов самое ценное - это пиловочники. Их используют в строительстве и производстве мебели. Верхушка дерева становится дровами и щепой. Но между пиловочником и дровами есть участок, который называют балансовой древесиной.

Ее полюбили скандинавы - они перерабатывают ее на целлюлозу. Балансовая древесина куда ценнее дров.

"На рынке балансовой древесины крупнейшая проблема Латвии в том, что он очень нестабильный. Скандинавские целлюлозные заводы смотрят на нас как на государство, в котором можно зачерпнуть в тот момент, когда им это очень надо. Тогда они платят любую цену, сносят любые рыночные равновесия на нашем рынке. Это произошло недавно, хотя бы в 2019 году, однако быстрее всего это было в 2007 году, когда они принудили нас думать, что таким образом мы сможем получить стабильность в этом регионе", - пояснил исполнительный директор Латвийской федерации древесной промышленности Кристап Клаусс.

Он указывает, что со скандинавами в том же продукте конкурировали местные производители древесностружечных гранул. В ценах были большие колебания, получить сам продукт - сложно. Чтобы помочь местным,

Latvijas valsts meži нашли возможность исключить скандинавов из договоров. Балансовой древесиной торговать прекратили, вместо этого продавая ее вместе с менее ценной древесиной. Из нее целлюлозу произвести нельзя, а гранулы - можно. В критерии включили правило, что у покупателя должно быть производство в Латвии.

Предприятие Pata Board зарегистрировано в Риге. По телефону Nekā personīga проинформировали, что работники предприятия получили инструкцию с журналистами не говорить.

Так как завода нет, полученную из государственных лесов балансовую древесину Pata и Pata Board продает дальше. Видя это, несколько предприятий сферы подтвердили передаче, что хотели бы получить договоры на технологическую древесину, однако получили отказ. Представителям одной целлюлозной фабрики Скандинавии Latvijas valsts meži порекомендовали обратиться к Pata. В распоряжении Nekā personīga есть путевые листы, свидетельствующие, что Pata и Pata Board поставляет дешевую технологическую древесину напрямую в порт.

Latvijas valsts meži обслуживают более полутора миллиона гектаров леса. Это половина площади всех лесов Латвии. Если крупнейший хозяин леса в стране не продает балансовую древесину, то рынок переживает изменения. Однако этого не произошло: статистика Министерства земледелия свидетельствует, что экспорт балансовой древесины вырос.

В 2018 году стоимость такой древесины достигла рекордного уровня. Если Latvijas valsts meži продает технологическую древесину всего за 37 евро, то в порту древесина иногда была даже вдвое дороже.