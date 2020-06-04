Ecolines с 15 июня планирует возобновить рейсы из Риги в Берлин

Международный автобусный перевозчик Ecolines с 15 июня планирует возобновить международное автобусное сообщение между Ригой и Берлином, сообщили в компании.
Рейсы между Ригой и Берлином будут выполняться ежедневно с остановками в Варшаве, Белостоке, Вильнюсе, Каунасе, Августове, Мариямполе и Сувалках.
Рейсы в Берлин будут выполнять новейшие двухэтажные автобусы Setra S 431, оснащенные мультимедийными устройствами, бесплатным доступом в интернет, туалетом и кондиционером.
В настоящее время гражданам Европейского Союза разрешается путешествовать в Польшу и Германию с различными ограничениями и соблюдением карантинных мер, однако уже с 15 июня планируется послабление или полное снятие этих ограничений.
Все автобусы будут оснащены средствами для дезинфекции рук, будет проводиться полная дезинфекция до и после каждого рейса.
Билеты уже в продаже онлайн на сайте компании.
"Полностью осознавая, что эпидемиологическая ситуация и решения государственных структур могут измениться, Ecolines готовы внести соответствующие изменения как в свои запланированные графики поездок, так и в систему продаж", - добавили представители компании.
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