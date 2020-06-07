Вс, 7.06.2020
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Мэр Резекне Александр Барташевич получил штраф за конфликт интересов

Александр Барташевич

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) применило очередной денежный штраф к мэру Резекне Александру Барташевичу за нарушение закона о конфликте интересов. 

В KNAB агентству LETA пояснили, что мэр в 2018 и 2019 году установил для членов правлений резекненских муниципальных предприятий - Rehabilitācijas centrs "Rāzna", Rēzeknes siltumtīkli, Rēzeknes ūdens, Rēzeknes namsaimnieks, Rēzeknes satiksme valdes locekļiem un SIA Rēzeknes slimnīca - отпускные в размере 50% от оклада. 

Тем самым он нарушил условия закона о предотвращении разбазаривания государственного и муниципального имущества и о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц.

Барташевич в апреле этого года уже заплатил штраф в размере 230 евро. 

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