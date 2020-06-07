Мэр Резекне Александр Барташевич получил штраф за конфликт интересов

В KNAB агентству LETA пояснили, что мэр в 2018 и 2019 году установил для членов правлений резекненских муниципальных предприятий - Rehabilitācijas centrs "Rāzna", Rēzeknes siltumtīkli, Rēzeknes ūdens, Rēzeknes namsaimnieks, Rēzeknes satiksme valdes locekļiem un SIA Rēzeknes slimnīca - отпускные в размере 50% от оклада.

Тем самым он нарушил условия закона о предотвращении разбазаривания государственного и муниципального имущества и о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц.

Барташевич в апреле этого года уже заплатил штраф в размере 230 евро.