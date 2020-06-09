Детские лагеря: не более 30 человек в группе и обязательная справка от врача

В правилах предусмотрено, что мероприятия для нескольких групп одновременно могут проходить в том случае, если это допускают условия в лагере.

Занятия по образованию в течение всей жизни, профессиональному обучению и неформальному образованию для взрослых могут проходить в группах до 50 человек.

В то же время до 31 июля очный учебный процесс в учебных заведениях протекать не должен, и обучение ведется удаленно.

Очно разрешено проводить учебный процесс в дошкольных учреждениях, консультации для учащихся при подготовке к экзаменам, учебный процесс в спортивных профессиональных учебных заведениях, практику для получения профквалификации в местах заключения, экзамены для получения профессиональной квалификации, вступительные экзамены, экзамены в вузах, если нет возможности провести их удаленно.

Правила позволяют очно организовать учебный процесс в учреждении социальной коррекции Naukšēni, в Британской средней школе в Латвии, в Рижской французской школе имени Жюля Верна, в Рижской международной школе, Латвийской международной школе, Рижской немецкой школе и Международной средней школе Экзюпери, в учреждениях по профессиональной подготовке моряков при соблюдении установленных ограничений на собрания людей.

Очный учебный процесс разрешен также по медицинским профессиям в лечебных учреждениях. Решение о процессе обучения в военном образовании примет министр обороны, в учреждениях системы МВД - министр внутренних дел по согласованию с министром здравоохранения.

Вопрос о следующем смягчении ограничений будет рассматриваться в конце июня с учетом эпидемиологической ситуации.

Необходима справка от врача

Чтобы предотвратить участие в летнем лагере ребенка, который был в контакте с инфицированным Covid-19 или сам инфицирован Covid-19, все дети, желающие посещать летний лагерь, должны получить справку врача. Это предусмотрено принятыми правительством поправками к правилам Кабинета министров.

Разработавшее поправки Министерство здравоохранения объясняет необходимость этого требования тем, что дети долго не посещали образовательные учреждения и находились дома, поэтому перед посещением лагеря необходимо, чтобы врач проверил их физическое и психологическое состояние.

Выдавая справку, врач должен убедиться в том, что ребенок не контактировал с больными Covid-19, сам не имеет лабораторно подтвержденного диагноза Covid-19 или симптомов заболевания. Также врач должен оценить общее состояние здоровья ребенка и риски, связанные с его нахождением в лагере.

Врач должен подтвердить, что ребенок может посещать лагерь, и отметить, необходимы ли ему по медицинским показаниям какие-либо ограничения, например, специальная диета или освобождение от определенных спортивных нагрузок.