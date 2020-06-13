Есть ли основание избегать тех, кто переболел Covid-19?
Через несколько недель, проведенных в карантине, радость от того, что выздоровел от Covid-19 может омрачить новая проблема. Есть люди, которые боятся тех, кто эту болезнь пережил. Беспокойство варьируется от подозрительных взглядов до отказов в участии в совместных проектах на работе. Хотя бы небольшой опыт такого отношения был у всех переболевших, у кого брал интервью Re:Check. Поэтому мы решили выяснить, почему тех, кто переболел Covid-19, не следует бояться.
Встречаются со страхом или как минимум со сдержанностью
Внимание Re:Check привлек рассказ фотографа Гатиса Розенфелдса в журнале Ir. Несмотря на то, что болезнь побеждена, Розенфелдсу пришлось столкнуться с людьми, которые его боятся и не хотят, чтобы Розенфелдс их фотографировал. Фотограф рассказал нам: хотя большинство людей относятся к нему, как прежде, пришлось отменить три крупных проекта. Это особенно неприятно во время кризиса, когда работники творческого ремесла переживают резкий спад дохода. "Были ситуации, когда ты видишь явно выраженный страх", - рассказывает фотограф. Однако Розенфелдс говорит, что зла не держит, от потерь оправится и даже может понять страх людей.
Re:Check поинтересовался и у других, кто переболел Covid-19, о схожем опыте. Среди них были как те, кто публично говорил о своей болезни, так и люди, которые открыто своей историей не делились.
Кардиолог и депутат Сейма Андрис Скриде (Для развития/ За!) о своем выздоровлении сообщил на Facebook. Он хотел обратить внимание, что медики особо подвержены риску во время такого кризиса, поэтому тем более важно найти дополнительные средства для зарплат медиков и здравоохранения.
Так как в основном Скриде находиться в среде медиков, с большим страхом или неприязнью он не сталкивался. Пациенты тоже визиты не отменяют. Однако в Сейме он иногда чувствовал, что поначалу в его присутствии коллеги ведут себя осторожнее, чем обычно. Скриде подчеркивает, что это совершенно неуместно. Тех, кто уже переболел, "следует бояться меньше всего".
От Covid-19 выздоровел и актер театра "Дайлес" Никлавс Курпниекс. Его рассказ и аргументы аналогичны. Большой страх окружающих не чувствовал, хотя некоторые, кому упоминал о болезни, изначально были немного сдержаны, а от других чувствовал также любопытство и интерес. Тем, кто немного переживал, что в его компании может быть небезопасно, Курпниекс говорил: "Я, старик, для тебя безопаснее, чем любой другой человек".
Те, кто выздоровел - не опасны
По большому счету Курпниекс прав, подтверждает главный специалист по инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Людмила Виксна. Действительно, можно сказать, что те, кто переболел болезнью, менее опасны.
"Они переболели, вируса больше нет, антитела у человека есть, что важно, потому что во второй раз вряд ли заболеет", – подчеркивает она.
Виксна объясняет: уже за несколько дней до появления симптомов человек может выделять вирус в окружающую среду, и другие могут инфицироваться. Это самое опасное, потому что ни сам человек, ни окружающие не знают, что контакта нужно избегать. Окружающих инфицируют и в период протекания болезни пока вирус в организме в достаточно высокой концентрации. В среднем - это примерно 14 дней. Врач добавляет, что есть научные публикации о людях, у кого этот период дольше, даже до двух месяцев. Эти случаи, правда, очень редки. Пациентам в Латвии проводят повторный тест, чтобы убедиться, что вируса нет.
"В таком случае с очень, очень, очень высокой вероятностью вируса больше нет, и этого человека не следует бояться", - подчеркивает Виксна. Также с наибольшей вероятностью можно говорить, что у переболевшего есть антитела, отмечает инфектолог. Исследования подтверждают, что они образуются практически у всех. Неясно только, как долго эти антитела защищают от нового заболевания. Виксна заключает: "Если люди хотят бояться, тогда следует бояться абсолютно всех".
Нужно ли бояться помещений, в которых проведено время болезни?
Re:Check обратился также к коммерческому директору предприятия SexyStyle Мартиньшу Екабсонсу, который о ходе своей болезни рассказывал в передаче Латвийского телевидения Panorāma. За его историей можно было следить с начала болезни до выздоровления. Екабсонс рассказывает, что изначально немного боялся публиковать свой рассказ, потому что "не хотелось стать Мартиньшем короны". Этого и не произошло. Екабсонс говорит, что в основном получал от людей поддержку.
Столкнулся лишь с тем, что друзья и знакомые иногда боялись приходить к нему в квартиру, где Мартиньш переносил болезнь. Люди переживали, что "придут ко мне, сядут на мой диван, где я всё время спал, и тогда, возможно, они тоже заболеют". Об этом беспокоился и сам, поэтому после болезни дом как следует чистил и дезинфицировал.
Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Рита Коротинска отмечает, что помещения важно постоянно чистить и проветривать, вместе с тем особая дезинфекция всего дома после болезни – это излишне. Re:Check уже ранее писал, и Коротинска подтверждает, что на отдельных поверхностях вирус выживает максимум до 72 часов. Так долго он может сохраняться на пластмассе. Однако нужно учитывать, что часть вируса, которая так долго выживает, совсем небольшая. Коротинска отмечает, что вирусу нужен живой организм, чтобы сохраниться дольше.
Вывод: Бояться тех, кто переболел Covid-19, нет основания. Эти люди даже менее опасны, потому что после болезни у них выработались антитела. Также не нужно бояться посещать их жильё, потому что вне организма вирус долго не сохраняется.
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