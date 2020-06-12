"Страховка OCTA в этом случае не помогает": о ситуации с ямой в Зиепниеккалнсе

"Мой муж был в машине. Я подошла - смотрю, машина провалилась до половины. Он был припаркован, чуть-чуть отъехал и провалилась земля.

Разверзлась земля прямо под его машиной. Колеса передние были в яме, а дверцы можно было открыть", - поделилась жена пострадавшего Соня Платонова.

"В машине пострадала нижняя часть, бампер внизу и крыло. Еще надо поставить на эстакаду, чтобы посмотреть, что с ней. Составили акт... Но не знаю, чем это кончится", - добавила она.

Из-за чего в асфальте образовалось яма, пока неизвестно - возможно, из-за сильных дождей был размыт грунт под асфальтом, предположили в передаче.

Известно, что яма образовалась на улице, принадлежащей рижскому самоуправлению, то есть оно и должно нести ответственность за случившееся.

"Страховка OCTA в этом случае не помогает, потому что виновно не другое транспортное средство, а кто-то другой. Здесь пострадавшему может помочь либо добровольное страхование КАСКО - либо нет другого выхода, как смотреть, из-за чего яма образовалась и кто в этом виноват. Если это Rīgas siltums или Rīgas ūdens, то обычно эти предприятия свою вину осознают и выплачивают компенсации", - ситуацию прокомментировал председатель правления Латвийского бюро страховщиков Янис Абашин.

Напомним, помимо ямы в Зиепниеккалнсе, вечером в пятницу стало известно и о яме в Шампетерисе-Плескодале.

К счастью, и тут обошлось без пострадавших.

Галерея: Провалившийся автомобиль в Шампетерисе-Плескодале

Помимо этого, как сообщалось, похожее происшествие случилось в прошлую пятницу на улице Гертрудес, где в яму на вымощенной брусчаткой дороге провалился автомобиль марки BMW. В тот раз обрушение дорожного покрытия произошло во время гидравлической проверки теплосетей. Водопровод лопнул, и образовался размыв.