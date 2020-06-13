Министерство обороны остановило масштабную закупку бронемашин

Как рассказал представитель министерства Роберт Скраучс, решение на время остановить закупку легковых и средних тактических транспортных средств 4х4 было принято, чтобы сконцентрировать финансовые и административные ресурсы на реализацию проекта бронемашин 6х6 совместно ст странами-союзниками.

"Это решение не означает, что бронемашины 4х4 в будущем Национальным вооруженным силами необходимы не будут - и такие транспортные средства возможно укомплектовать адекватным вооружением, обеспечив выполнение соответственных операционных заданий", - указал Скраучс.

Напомним, Бюро по надзору за закупками в январе 2019 года решил запретить Минобороны заключать договор на сумму около 200 миллионов евро на поставку бронемашин 4х4 с победившей в конкурсе финской компанией Oy Sisu Auto Ab. Жалобы на результаты конкурса закупки подали два непобедивших предприятия - Paramount International Marketing из ЮАР и американская AM General LLC.

В свою очередь 29 января министры обороны Латвии и Финляндии подписали техническое соглашение об улучшении мобильности своих вооруженных сил, что подразумевает разработку новой системы бронемашин, которая будет основана на базе производимых финской компанией Patria транспортных средств. 6 апреля к созданию платформы бронемашин присоединилась и Эстония.

В данный момент неизвестно, какой будет часть Латвии в этой закупке и насколько большое финансирование на это потребуется.

Если этап исследования и разработки платформы транспортных средств пройдет удачно, то Национальные вооруженные силы первые новые бронемашины смогут получить уже в 2021 году. Предусматривается, что поставки будут реализовываться каждый год на протяжении примерно десяти лет.