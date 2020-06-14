Вс, 14.06.2020
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Регине Тодоренко - 30: от "Фабрики звезд" и факультета шоу-бизнеса до потери звания и контрактов

Регина Тодоренко

ФОТО: https://www.instagram.com/reginatodorenko коллаж RUS.TVNET

14 июня 30-летие отмечает блогер, модель и телеведущая Регина Тодоренко

В конце апреля Регина Тодоренко стала самой обсуждаемой персоной в медиапространстве. О ее резонансных высказываниях о женщинах, которые подвергаются домашнему насилию, написали десятки солидных изданий. Девушка подверглась нешуточной травле в соцсетях, представители шоу-бизнеса присоединились к обвинениям, но нашлись и те, кто высказался в ее защиту. 

14 июня она отмечает свое 30-летие. Давайте вспомним, как начиналась карьера этой звезды и что происходит сейчас. 

Начало пути

Регина родом из Одессы. В 2013 году она окончила факультет режиссуры и шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств, получив диплом магистра театрального искусства.

Регина шаг за шагом строила свою карьеру. В 2007 году она стала вести телеконкурс  "Золотая десятка", где она была замечена продюсером Натальей Могилевской и была приглашена в проект "Фабрика звезд-2" (Украина). Девушка вышла в финал шоу и стала солисткой группы Real O. Но в 2014 Регина покинула группу, после того как закончился контракт. 

Регина себя проявила как замечательный автор песен. Она начала сотрудничать с композитором Русланом Квинтой. Вместе они написали такие песни, как гимн шоу "Минута славы" (8-й сезон), София Ротару "Прости", Виталий Козловский "Немає неба", Маша Собко "Все равно", "Моя любовь", Наталья Могилевская "Спасибо мама", Татьяна Чубарова "Я подарю", Open Kids "Шоу-гёлз" (Show girl), Маша Гойя "Пополам", Елена Лаптандер "У сердца твоего", "Просто обними", Наталья Бардо "Бардо", Real O "Снегом", "Уходи на фиг", "Елки", INDI "Кристаллы" и т. д.

Первых серьезный успех на телевидении

Но самый большой успех и узнаваемость Регине принес телепроект "Орел и решка", где она стала телеведущей (в паре с Колей Сергой), впоследствии приняв участие во всех последующих сезонах (кроме "Перезагрузки").

Тодоренка старалась начать сольную карьеру. В 2015 году она выпустила дебютную песню Heart’s Beating. Кроме того, она стала участницей 4-го сезона шоу "Голос" и попала в команду Полины Гагариной.

Регина Тодоренко вместе с Андреем Бедняковым, Лесей Никитюк и Жанной Бадоевой снялась в клипе Светланы Лободы "Пора домой".

Скандал, потеря звания и контрактов

Регина Тодоренко является обладательницей многочисленных премий, а также выпускала свой бренд одежды. Она являлась ведущей многочисленных шоу, с нем были подписаны несколько контрактов. Но все это остановилось в один миг, после того как она вместе с мужем Владом Топаловым позволила себе резко высказаться в интервью портала PeopleTalk.ru о жертвах домашнего насилия. 

Ситуация накалилась настолько, что журнал Glamour лишил Регину Тодоренко статуса "Женщина года". Главред издания объяснила СМИ это решение, а телеведущая пыталась несколько раз извиниться. Но было уже поздно, а потом бренды стали отзывать рекламные контракты. 

Главный редактор Glamour Иляна Эрднеева объяснила представителям СМИ, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления.

В комментарии каналу "360" Эрднеева подчеркнула, что позиция Тодоренко была последовательной. Вероятно, что телеведущая где-то не смогла правильно сформулировать свою мысль, чтобы донести ее до аудитории правильно. Главред объяснила, что издание не намерено возвращать телеведущей звание "Женщина года".

Иляна Эрднеева отметила, что их журнал против буллинга и травли человека из-за одного высказывания.

"Я уверена, что Регина еще будет предпринимать определенные действия на эту тему. Конечно, я желаю всем нам, чтобы мы в этом вопросе (защиты женщин от домашнего насилия. - Прим. ред.) были более солидарны", -  цитирует журналистку РИА "Новости".

Тодоренко неоднократно пыталась извиниться. Сначала она разместила видеообращение, где постаралась объяснить свои слова. Но ей не особо поверили. Многие посчитали ответ Регины поверхностным.

Фильм о домашнем насилии

После своих скандальных высказываний она выпустила документальный фильм о домашнем насилии "А что я сделала, чтобы помочь?". 

В нем телеведущая собрала рассказы крупных специалистов в этой области. Тодоренко отметила, что большая часть этих людей - выходцы их благополучных семей и никогда не сталкивались с домашним насилием. К этой теме их заставил обратиться случай. 

К примеру, правозащитница и сооснователь проекта "Ты не одна" Алина Попова  рассказала про случай с ее подругой. Женщина была на 8-м месяце беременности, когда ее в живот избивал сожитель. В результате ребенок умер, а пострадавшая винила себя и просила не наказывать своего обидчика. 

Специалисты, которые представлены в фильме, рассказывают, что эта проблема куда шире и глубже. 

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Что происходит сейчас?

В интервью порталу "Медуза" Регина Тодоренко призналась, что она не была готова к тому, что с ней произошло. Телеведущая обратилась к помощи психолога, чтобы пережить ту волну хейта, которая на нее обратилась. 

"Мне кажется, никто не может быть к этому готовым. Это очень тяжело и сложно. Самое страшное и, наверное, самое важное выйти живым из нарастающего кошмара. [Сооснователь фонда "Ты не одна"] Алена Попова мне очень хорошо сказала: "Главное - вытянуть себя за волосы из этого ада, чтобы потом прийти к самой себе и вернуться к нормальной жизни". Это сложно", - сказала она в интервью. 

Тодоренко объяснила, что с этим никто не готов столкнуться. Теперь она знает и убеждена, что каждая, абсолютно любая женщина может попасть в подобную ситуацию - столкнуться с насилием. 

В день своего рождения на своей Instagram-странице она написала, что "без помощи своих близких и друзей" она "не смогла бы оправиться".

"Сегодня мне исполняется 30 лет. Девочка, порвавшая белые рифленые колготки на коленке, стала большой. Но взрослой она стала в тот день, когда научилась признавать свои ошибки и идти дальше", - написала она. 

Она рада, что благодаря этому поступку она смогла привлечь внимание к проблеме.  

"Кто-то из великих сказал, что ошибка - эта наука, которая помогает двигаться вперед. Я буду продолжать помогать тем, кто в этом нуждается. Не словами, а реальным делом. Берегите друг друга", - подытожила она. 

Телезвезда уже перевела средства в фонд помощи жертв насилия и продолжает активно помогать - финансировать создание приложения и "тревожной кнопки. Тодоренко также отметила, что с момента выхода ее фильма, в фонд стали обращаться "в 6 раз больше".

"Небольшой отчет: средства, которые я перевела, уже потрачены на апгрейд приложения и создание тревожной кнопки. Но после выпуска моего фильма в фонд обращаются в 6 раз больше. Соответственно, и помощи необходимо больше", - объяснила Регина. 

Регина Тодоренко на обложке нового номера Marie Claire

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