Регине Тодоренко - 30: от "Фабрики звезд" и факультета шоу-бизнеса до потери звания и контрактов

В комментарии каналу "360" Эрднеева подчеркнула, что позиция Тодоренко была последовательной. Вероятно, что телеведущая где-то не смогла правильно сформулировать свою мысль, чтобы донести ее до аудитории правильно. Главред объяснила, что издание не намерено возвращать телеведущей звание "Женщина года".

Иляна Эрднеева отметила, что их журнал против буллинга и травли человека из-за одного высказывания.

"Я уверена, что Регина еще будет предпринимать определенные действия на эту тему. Конечно, я желаю всем нам, чтобы мы в этом вопросе (защиты женщин от домашнего насилия. - Прим. ред.) были более солидарны", - цитирует журналистку РИА "Новости".

Тодоренко неоднократно пыталась извиниться. Сначала она разместила видеообращение, где постаралась объяснить свои слова. Но ей не особо поверили. Многие посчитали ответ Регины поверхностным.

Фильм о домашнем насилии

После своих скандальных высказываний она выпустила документальный фильм о домашнем насилии "А что я сделала, чтобы помочь?".

В нем телеведущая собрала рассказы крупных специалистов в этой области. Тодоренко отметила, что большая часть этих людей - выходцы их благополучных семей и никогда не сталкивались с домашним насилием. К этой теме их заставил обратиться случай.

К примеру, правозащитница и сооснователь проекта "Ты не одна" Алина Попова рассказала про случай с ее подругой. Женщина была на 8-м месяце беременности, когда ее в живот избивал сожитель. В результате ребенок умер, а пострадавшая винила себя и просила не наказывать своего обидчика.

Специалисты, которые представлены в фильме, рассказывают, что эта проблема куда шире и глубже.

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Что происходит сейчас?

В интервью порталу "Медуза" Регина Тодоренко призналась, что она не была готова к тому, что с ней произошло. Телеведущая обратилась к помощи психолога, чтобы пережить ту волну хейта, которая на нее обратилась.

"Мне кажется, никто не может быть к этому готовым. Это очень тяжело и сложно. Самое страшное и, наверное, самое важное выйти живым из нарастающего кошмара. [Сооснователь фонда "Ты не одна"] Алена Попова мне очень хорошо сказала: "Главное - вытянуть себя за волосы из этого ада, чтобы потом прийти к самой себе и вернуться к нормальной жизни". Это сложно", - сказала она в интервью.

Тодоренко объяснила, что с этим никто не готов столкнуться. Теперь она знает и убеждена, что каждая, абсолютно любая женщина может попасть в подобную ситуацию - столкнуться с насилием.

В день своего рождения на своей Instagram-странице она написала, что "без помощи своих близких и друзей" она "не смогла бы оправиться".

"Сегодня мне исполняется 30 лет. Девочка, порвавшая белые рифленые колготки на коленке, стала большой. Но взрослой она стала в тот день, когда научилась признавать свои ошибки и идти дальше", - написала она.

Она рада, что благодаря этому поступку она смогла привлечь внимание к проблеме.

"Кто-то из великих сказал, что ошибка - эта наука, которая помогает двигаться вперед. Я буду продолжать помогать тем, кто в этом нуждается. Не словами, а реальным делом. Берегите друг друга", - подытожила она.

Телезвезда уже перевела средства в фонд помощи жертв насилия и продолжает активно помогать - финансировать создание приложения и "тревожной кнопки. Тодоренко также отметила, что с момента выхода ее фильма, в фонд стали обращаться "в 6 раз больше".

"Небольшой отчет: средства, которые я перевела, уже потрачены на апгрейд приложения и создание тревожной кнопки. Но после выпуска моего фильма в фонд обращаются в 6 раз больше. Соответственно, и помощи необходимо больше", - объяснила Регина.