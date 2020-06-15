Скидки и меры безопасности: Apollo Kino возобновляет работу!

Как и во всем торгово-развлекательном центре, в Apollo Kino предпринимается ряд мер безопасности.

"Среди всех кинотеатров Латвии именно Apollo Kino предоставляет уникальный опыт как в плане качества звука и изображения, так и в плане комфорта, поэтому мы искренне рады тому, что одно из самых популярных развлечений в торгово-развлекательном центре Akropole снова доступно посетителям. Мы с нетерпением ждем, когда любители кино вернутся в Akropolе, чтобы смотреть качественные и интересные фильмы в комфортной и безопасной среде", - говорит руководительница торгово-развлекательного центра Зане Кактиня.

В целях заботы о посетителях кресла кинотеатра чистят после каждого сеанса, раз в час производится чистка поверхностей непосредственного соприкосновения в зоне самообслуживания кинотеатра, а также в каждом кинозале могут находиться не более 100 человек одновременно, занимая 50 % общего количества посадочных мест.

Коллектив Apollo Kino призывает посетителей соблюдать дистанцию 2 м, дезинфицировать руки до и после сеанса, уменьшить оборот наличных денег и занимать те посадочные места, которые указаны в билете.

Репертуар кинотеатра доступен на домашней странице Apollo Kino, а также для того, чтобы возвращение кино было еще приятнее, кинотеатр предлагает приобрести два подарочных билета по специальной цене - 12 евро! Акция продлится с 16 июня по 10 июля (включительно).

Уникальные и захватывающие ощущения в Apollo Kino начинаются уже в момент покупки билета, поэтому что это первый кинотеатр в Латвии, где посетители могут приобрести и билеты, и выбранные ими напитки и закуски в специально оборудованных кассах самообслуживания. Кассовая система разработана так, чтобы для каждого клиента процесс покупки был быстрым, легким и приятным, без привычных очередей у касс. Это позволит и эффективно принимать необходимые меры безопасности - соблюдать безопасную дистанцию и не толпиться.

Для посетителей открыты девять разных залов, в том числе два киноресторана и первая в Латвии аудитория IMAX.

При выборе кинозала любители кино могут выбрать и один из трех видов посадочных мест - Клубные посадочные места с высококачественным анатомическим креслом, Двухместные посадочные места с возможностью смотреть фильм, сидя на двухместном диване, и посадочные места класса "люкс" - Звездные, сидя на которых, можно спокойно наслаждаться фильмом с особым комфортом.

Во всех аудиториях кинозала установлены лазерные проекторы Barco 4K, которые обеспечивают великолепное качество изображения как в формате 2D, так и в формате 3D.

Кинозалы оборудованы звуковыми системами Dolby ATMOS и 7.1., которые обеспечивают мощный и многомерный звук. В первом и единственном в Латвии кинозале IMAX можно насладиться кино с особым удовольствием, так как он оборудован новой и одной из первых в мире систем лазерной 3D-проекции IMAX и трехмерной звуковой системой.

По окончании чрезвычайной ситуации торгово-развлекательный центр Akropole продолжает принимать все необходимые меры для того, чтобы делать покупки было удобно и безопасно.

Возле каждого входа установлены емкости с дезинфицирующими средствами для рук, которые регулярно пополняются, ежедневно раз в час помимо стандартной уборки проводится усиленная чистка поверхностей соприкосновения дезинфицирующими средствами, кроме того, вентиляционные системы Akropole переключены из режима циркуляции в режим свежего воздуха, что в сочетании с воздушными фильтрами обеспечивает в помещениях торгово-развлекательного центра чистоту воздуха более высокого уровня, чем за его пределами.

Просторные коридоры Akropole позволяют безопасно совершать покупки, без труда держать дистанцию от других посетителей, а плакаты призывают посетителей не толпиться и соблюдать дистанцию. Также в информационном центре Akropole и на стойке администрации Бизнес-центра установлены защитные стекла, зоны отдыха торгово-развлекательного центра переоборудованы так, чтобы между сидениями была дистанция 2 м, все работники тщательно следят за состоянием своего здоровья, и их призывают пользоваться всеми необходимыми защитными средствами.