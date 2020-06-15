Самойлова и Джиган помирились и забрали заявление из суда

В марте 2020 года модель и бизнес-леди Оксана Самойлова сообщила о желании развестись с рэпером Джиганом после девяти лет брака. Об этом пишет StarHit.ru.
В понедельник, 15 июня, пара должна была явиться на предварительное заседание в один из судов Москвы. Но супруги на слушание не явились. Адвокат модели отказался от комментариев.
Telegram-канал Mash сообщил, что производство по делу прекращено.
Напомним, что еще в феврале с Джиганом стали происходить странные вещи. Он записывал странные прямые эфиры в Instagram, злоупотреблял запрещенными веществами и вел неадекватно. Появились слухи об изменах. Рэпер даже прошел курс лечения в Майами.
После этого супруги вернулись в Россию. Оксана сообщила, что намерена разводиться и подала документы. Тогда она была невероятно категорична. Обо всем красавица рассказывала на своей Instagram-странице.
Но слухи о том, что модель простила Джигана появились после того, как она пришла на шоу "Вечерний Ургант" вместе с ним.
Звездная пара поженилась в 2012 году. В браке родились трое дочерей Ариела, Лея, Майя и сын Давид.
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