Самойлова и Джиган помирились и забрали заявление из суда

В понедельник, 15 июня, пара должна была явиться на предварительное заседание в один из судов Москвы. Но супруги на слушание не явились. Адвокат модели отказался от комментариев.

Telegram-канал Mash сообщил, что производство по делу прекращено.

Напомним, что еще в феврале с Джиганом стали происходить странные вещи. Он записывал странные прямые эфиры в Instagram, злоупотреблял запрещенными веществами и вел неадекватно. Появились слухи об изменах. Рэпер даже прошел курс лечения в Майами.

После этого супруги вернулись в Россию. Оксана сообщила, что намерена разводиться и подала документы. Тогда она была невероятно категорична. Обо всем красавица рассказывала на своей Instagram-странице.

Но слухи о том, что модель простила Джигана появились после того, как она пришла на шоу "Вечерний Ургант" вместе с ним.

Звездная пара поженилась в 2012 году. В браке родились трое дочерей Ариела, Лея, Майя и сын Давид.