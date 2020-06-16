В первом квартале в Латвии с убытками работали пять банков

В первом квартале 2020 года убытки Citadele составили 8, 213 млн евро. Также с убытками в первом квартале работали Industra Bank, PrivatBank, Baltic International Bank и Expobank.

Убытки Industra Bank в первом квартале составили 2,025 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, убытки PrivatBank - 1,858 млн евро, что в 2,1 раза больше, убытки Baltic International Bank выросли в 2,8 раза до 442 200 евро, убытки Expobank - на 35,8% до 320 100 евро.

В первом квартале самая большая прибыль среди банков Латвии была у Swedbank - 26,137 млн евро, что на 10% меньше, чем годом ранее.

Прибыль SEB banka в первом квартале составила 7,097 млн евро, что на 43,7% меньше, чем годом ранее.

Прибыль Rietumu banka, который не является членом ассоциации, в первом квартале составила 6,896 млн евро, что на 6,8% меньше, чем годом ранее.

Прибыль Rigensis Bank в первом квартале составила 2,003 млн евро, что в два раза больше, чем годом ранее, прибыль LPB Bank - 1,729 млн евро (+2,1%).

Прибыль Signet Bank в первом квартале - 575 600 евро (в 14,8 раза больше), прибыль Reģionālā investiīciju banka - 143 400 евро, что меньше в 10 раз, а прибыль BlueOrange Bank - 141 000 евро (в 22,6 раза меньше).

Ассоциация не информировала о результатах работы латвийских филиалов OP Corporate Bank и Luminor Bank.