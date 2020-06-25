Финансовая инспекция Швеции оштрафовала SEB на 95 млн евро

Финансовая инспекция Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недочеты в соблюдении правил предотвращения отмывания денег в странах Балтии.
Инспекция начала расследование после того, как информацию о предположительном отмывании денег в структурах SEB в Эстонии в ноябре прошлого года обнародовала вещательная компания SVT.
"SEB недостаточно хорошо оценил риски отмывания денег в странах Балтии, были недостатки в управлении и контроле", - пояснили в Finansinspektionen.
Назначенный в четверг денежный штраф является вторым по величине, установленным когда-либо шведским финансовым регулятором.
В SEB сообщили, что проанализируют эту проблему.
Руководитель управления по коммуникации "SEB banka" Агнесе Стразда заявила агентству ЛЕТА, что Комиссия рынка финансов и капитала закончила проверку в банке еще в конце 2019 года, оштрафовав на 672 684 евро за нарушения в сфере предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и на 1 121 140 евро за нарушения международных санкций.
На прошлой неделе проверку в SEB завершил орган финансового надзора Литвы, не применив никаких санкций, а сегодня о результатах проверки сообщил эстонский регулятор, который не выявил систематических нарушений в SEB в Эстонии.
По словам Стразды, проверки показали, что банк не используется для отмывания денег систематически, но имеются моменты, которые необходимо улучшить. Также проверки подтвердили, что SEB banka сумел ввести все необходимые механизмы контроля и в целом был законопослушным.
"В дальнейшем одним из основных приоритетов банка также будет совершенствование системы мониторинга клиентов и транзакций - будут увеличены не только технические, но и человеческие ресурсы",
- сказала представитель банка.
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