Чт, 25.06.2020
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Ecolines в июле возобновит регулярные рейсы из Риги в города Германии и Нидерландов

Автобус Ecolines. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Международный пассажирский автобусный перевозчик Ecolines с 3 июля возобновит регулярные рейсы из Риги в города Германии и Нидерландов, сообщили в компании.

Время отправления автобусов из Риги - каждый день в 11:00.

Компания отмечает, что будут выполняться рейсы в различные города, а также ежедневно доступен рейс до Берлина.

Рейсы в Германию и Нидерланды будут выполняться на новейших двухэтажных автобусах, оснащенных мультимедийными устройствами, бесплатным интернетом, туалетом и кондиционером воздуха.

В настоящее время гражданам ЕС разрешено путешествовать в Германию и Нидерланды без ограничений или карантинных мер.

После возобновления регулярных международных автобусных перевозок все автобусы будут оснащены средствами для дезинфекции рук. В автобусах будет проводиться полная дезинфекция до и после каждого рейса сообщает Ecolines.

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