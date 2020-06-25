Ecolines в июле возобновит регулярные рейсы из Риги в города Германии и Нидерландов

Международный пассажирский автобусный перевозчик Ecolines с 3 июля возобновит регулярные рейсы из Риги в города Германии и Нидерландов, сообщили в компании.
Время отправления автобусов из Риги - каждый день в 11:00.
Компания отмечает, что будут выполняться рейсы в различные города, а также ежедневно доступен рейс до Берлина.
Рейсы в Германию и Нидерланды будут выполняться на новейших двухэтажных автобусах, оснащенных мультимедийными устройствами, бесплатным интернетом, туалетом и кондиционером воздуха.
В настоящее время гражданам ЕС разрешено путешествовать в Германию и Нидерланды без ограничений или карантинных мер.
После возобновления регулярных международных автобусных перевозок все автобусы будут оснащены средствами для дезинфекции рук. В автобусах будет проводиться полная дезинфекция до и после каждого рейса сообщает Ecolines.
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