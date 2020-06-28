Ryanair возобновляет рейсы. Из аэропорта "Рига" можно отправиться в более чем 30 пунктов назначения

По ее словам, первый рейс из Риги Ryanair совершит в Вену, но в ближайшее время авиакомпания планирует начать полеты и в другие пункты назначения - Лондон, Берлин, Дублин, Милан, Брюссель, Манчестер, Эдинбург, Ист-Мидлендс и Пафос.

Кулакова сообщила, что в общей сложности со следующей недели из аэропорта "Рига" можно будет отправиться в более чем 30 пунктов назначения.

Рейсы будут обеспечивать авиакомпании Ryanair, Wizz Air, airBaltic, Lufthansa и Finnair.

Она также напомнила, что при планировании поездки пассажиры должны ознакомиться с требованиями эпидемиологической безопасности аэропорта и авиакомпании, а также с ограничениями в стране назначения.

Например, авиакомпания airBaltic не допускает на борт лиц, температура тела которых превышает 37,8 градуса.

Кулакова подчеркнула, что, находясь в аэропорту "Рига", пассажиры обязательно должны носить маску. Аэропорт также призывает пассажиров соблюдать дистанцию, где это возможно, и регулярно мыть и дезинфицировать руки.