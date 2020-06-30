Очередное ДТП на перекрестке улиц Лиелвардес и Бикерниеку; с этим местом нужно что-то делать

Днем во вторник этот перекресток не поделили автомобили Audi и Opel, в результате чего один человек попал в больницу. Столкновение произошло уже по классическому сценарию, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

Пассажирка Opel рассказала, что они ехали прямо на зеленый свет светофора, в свою очередь женщина за рулем Audi хотела повернуть, и за другим автомобилем не заметила едущую навстречу машину и спровоцировала аварию.

Водитель Audi не отрицает, что ошиблась. Она была уверена, что едущие навстречу уже остановились и маневр безопасен.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

"Это на самом деле очень дурной перекресток. Не заметила эту машину, так как она была в слепой зоне. Не заметила эту машину, потому что там стояли другие машины, и я поворачивала с улицы Лиелвардес. Я не видела. Казалось, что все остановились и я могу ехать, но оказалось, что все продолжается", - рассказала водитель Audi, добавив, что с ней все в порядке, однако у женщины в Opel были какие-то проблемы со здоровьем.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

В качестве одного из решений определенно стоит рассмотреть установку дополнительной секции светофора левого поворота. В частности, тогда левый поворот в обоих направлениях транспортные средства могли бы совершать только в тот момент, когда проезд прямо запрещен красным светом основной секции светофора.

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