Оказалось, что Южный полюс нагревается в три раза быстрее остального мира

В исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Climate Change, указано, что температура в Антарктике меняется в зависимости от сезона и региона. Годами считалось, что несмотря на прогревание, на Южном полюсе по-прежнему холоднее, однако оказалось, что это неправда.

Ученые из Новой Зеландии, Великобритании и США проанализировали полученные за последние 60 лет погодными станциями данные и, используя компьютерные модели, попытались выяснить, что вызвало ускорение потепления. Они обнаружили, что наивысшие температуры на западе Тихого океана с течением времени понизили атмосферное давление над морем Уэдделла.

В результате этого увеличились теплые воздушные потоки над Южным полюсом, из-за чего с 1989 года он нагревается на более чем 1,83 градуса по Цельсию. Авторы исследования говорят, что естественная тенденция к потеплению, скорее всего, связана с выбросами парниковых газов.

"Пока в течение 20 века температура воздуха на западе Антарктиды растет, на Южном полюсе она оставались ниже. Считалось, что у этой части Антарктиды имеется иммунитет к потеплению, однако сейчас мы открыли, что это не так", - прокомментировал AFP главный автор исследования Кайл Клем.

Южный полюс - самое отдаленное место на Земле, каждый десять лет нагревается на 0,6 градусов по Цельсию. Для сравнения, остальной мир каждые десять лет нагревается всего на 0,2 градуса.

"Очень вероятно, что в тенденциях потепления можно винить человеческую деятельность," - добавил Клем.