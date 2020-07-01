Covid-19 снова набирает силу в США: почти 1200 смертей за сутки

Суточное число смертей не превышало одной тысячи с 10 июня.

Всего же в США умерли уже 137 322 человек с Covid-19.

За последние сутки в стране зарегистрированы 42 528 новых случаев коронавируса.

Быстрый рост числа зараженных и умерших побудил некоторые штаты США, особенно на юге и западе страны, приостановить восстановление экономики.

В штате Техас во вторник было зарегистрировано 6975 новых случаев Covid-19, что стало рекордом одного дня для этого штата.

В старейшей тюрьме штата Калифорния Сан-Квентин тесты на коронавирус оказались положительными у более чем 1000 заключенных.

Главный эксперт по инфекционным болезням США Энтони Фаучи во вторник предупредил, что если власти не сделают шаги по остановке пандемии, число новых случаев заражения может увеличиваться на 100 000 в день.

Фаучи призвал американцев, особенно молодежь, носить маски для лица и избегать скоплений людей.