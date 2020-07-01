В рижских маршрутках водители снова начали продавать билеты

С 1 июля в маршрутках Риги вновь можно купить билет у водителя за наличные деньги, сообщили агентству LETA в Rigas mikroautobusu satiksme (RMS).
Продажа билетов за наличные была прекращена после объявления чрезвычайного положения и введения ограничений из-за Covid-19.
Билет у водителя на поездку в маршрутке стоит 2 евро, с э-талоном - 1,15 евро.
В целях безопасности водителей и пассажиров водительские кабины в маршрутках полностью отделены от салонов защитным стеклом.
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