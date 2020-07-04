Сб, 4.07.2020
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В Латвии от Covid-19 выздоровели уже 1000 человек

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1185 тестов на Covid-19, зарегистрирован один новый случаи заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

 

Выздоровели еще три человека, таким образом, в целом выздоровели уже 1000 человек, или 89,04% из 1123 заболевших.

В целом за время пандемии сделано 156 784  тестов, позитивными были 0,72%.

Умерли 30 инфицированных коронавирусом, что составляет 2,7% заболевших.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся четыре пациента, у троих из них заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.

 

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