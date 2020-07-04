В странах Балтии разные тенденции цен на горючее. В Риге бензин дешевел

В Риге на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки подешевел на 0,9% до 1,114 евро за литр, дизельное горючее - на 1% до 1,024 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 2,5% до 1,103 евро за литр, а цена дизельного горючего выросла на 2,8% до 1,003 евро за литр.

В Таллине на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки и дизельное горючее стоили соответственно 1,199 евро и 0,999 евро за литр.

Цена автогаза на этой неделе была стабильна только в Вильнюсе - 0,539 евро за литр. В Таллине автогаз подешевел на 0,2% до 0,587 евро за литр, а в Риге подорожал на 1,9% - до,545 евро за литр.