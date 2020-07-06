В Рижский порт до конца года планируют зайти 28 круизных судов

В этом году все запланированные заходы круизных судов в Рижский порт отменены до августа, но предусмотрено, что до конца года в порт зайдут 28 круизных судов, свидетельствует информация на сайте управления порта.
В порту сообщили, что круизные компании по всему миру активно предлагают бронирование на туристический сезон 2021/2022 годов, вводя при этом особые меры безопасности.
Управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш с целью привлечения в Ригу круизных судов встречался с партнерами из Рижского бюро развития туризма (RTAB), департамента туризма Латвийского агентства инвестиций и развития, ассоциации гостиниц и ресторанов, международного аэропорта "Рига", Riga Cruiseship Agency и турагентства Latvia Tours. Для привлечения в Ригу круизных судов требуется активное сотрудничество между всеми сторонами.
Удаленно во встрече участвовал и вице-президент Cruise Lines International Association Бо Ларсен, который рассказал о прогнозах развития круизного рынка. По его словам, эта отрасль относится к числу наиболее пострадавших от Covid-19, однако спрос на круизные путешествия сохраняется.
По прогнозам ассоциации, рынок будет восстанавливаться, особенно в регионе Балтийского моря, меньше затронутого кризисом.
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