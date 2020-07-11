Сб, 11.07.2020
Я прошу у всех прощения. Я благодарен всем людям, с которыми делил свою жизнь. Мне жаль, что я причинил боль своей семье. Пожалуйста, кремируйте меня и развейте пепел над могилами моих родителей. Прощайте. Из предсмертной записки мэра Сеула Пак Вон Сун

Facebook заблокировал трансляцию из совиного гнезда: слишком сексуально

ФОТО: Reuters/ScanPix

Житель города Донкастер, графство Саут-Йоркшир, Великобритания, запустил в Facebook прямую трансляцию из совиного гнезда. Позднее оказалось, что социальная сеть заблокировала трансляцию, потому что та якобы нарушает правила сообщества  - соцсеть признала ее контентом, содержащим "наготу и действия сексуального характера", пишет "Медуза".

Автор трансляции по имени Грэм Мосс решил, что произошла ошибка, и повторно начал стрим на Facebook, после чего получил бан на сутки. Причина при этом осталась неизменной - публикация контента для взрослых.

Грэм Мосс возмутился и попытался связаться с представителями Facebook - он направил письма в ряд отделов, однако получил всего один ответ - ему сообщили, что необходимо обращаться в другой отдел.

После того, как на ситуацию обратили внимание британские СМИ, в том числе Daily Mail и ВВС, Facebook трансляцию разблокировал и перед мужчиной извинился. Теперь люди снова могут смотреть на жизнь сов, не опасаясь блокировки за "взрослый" контент.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ