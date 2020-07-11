Facebook заблокировал трансляцию из совиного гнезда: слишком сексуально

Автор трансляции по имени Грэм Мосс решил, что произошла ошибка, и повторно начал стрим на Facebook, после чего получил бан на сутки. Причина при этом осталась неизменной - публикация контента для взрослых.

Грэм Мосс возмутился и попытался связаться с представителями Facebook - он направил письма в ряд отделов, однако получил всего один ответ - ему сообщили, что необходимо обращаться в другой отдел.

После того, как на ситуацию обратили внимание британские СМИ, в том числе Daily Mail и ВВС, Facebook трансляцию разблокировал и перед мужчиной извинился. Теперь люди снова могут смотреть на жизнь сов, не опасаясь блокировки за "взрослый" контент.

Facebook заблокировал прямой эфир из совиного гнезда за слишком взрослый контентhttps://t.co/pFsqXgPmxK pic.twitter.com/IHiTwa5JXt — Слоновый прыгунчик (@shrewsru) July 10, 2020