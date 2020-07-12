Скоро в Таллинне появится уникальная застекленная улица

"Внутренняя галерея позволит вне зависимости от погоды насладиться свободным временем в обеденный перерыв или принять участие в мероприятиях, которые будут проводиться в квартале. По проекту ландшафтных архитекторов Kino, дизайн включает в себя большой выбор цветущих и листовых декоративных субтропических растений, много низкого бамбука, различные цитрусовые - мандарины, апельсины и лимоны, а также другие более экзотические вечнозеленые растения", - сказал представитель застройщика квартала Fahle park - фирмы Fausto Capital - Свен Михайлов.

Улица-галерея в квартале Fahle park. ФОТО: Einar Niin/Fausto Capital

На строительство конструкций улицы-галереи пошло 70 тонн стали и 1000 квадратных метров стекла. Предусмотрен вход как с улицы, так и изнутри квартала. "На данный момент сборка металлоконструкций близится к завершению, половина галереи уже покрыта стеклянной крышей, эти работы будут завершены в ближайшие недели. К концу июля торцевые стены галереи перед входами с массивными навесами также должны быть готовы. После металлических работ и остекления немедленно начнется установка гранитных плит, которая, как мы надеемся, будет завершена к середине августа, параллельно можно будет строить террасы, благоустраивать и озеленять", - добавил Михайлов.

Улица-галерея в квартале Fahle park. ФОТО: Einar Niin/Fausto Capital

Улица-галерея будет замощена белыми гранитными плитами, в промежутках между ними будет посеяна трава, которая со временем образует зеленый ковер. Тема гранита и травы объединяет все внутренние дворы квартала.

"Стеклянная галерея привносит воздушность в известняковые стены памятника старины. Это будет самая настоящая городская улица, где можно будет хорошо провести время круглый год. Другой такой улицы в Таллинне нет. Для ее создания мы черпали вдохновение в исторических центрах европейских городов", - сказала партнер архитектурного бюро KAOS Arhitektid Маргит Ауле.