Отмена КОЗ: Минэкономики запросило в бюджете 2021 года 154,88 млн евро

Министерство подало в Минфин предложения по 14 приоритетным мерам, да реализации которых потребуется финансирование в размере 355,4 млн евро в 2021 году, 319,65 млн евро в 2022 году и 295,35 млн евро в 2023 году.

Наиболее важной приоритетной мерой министерство считает создании фонда модернизации для оказания поддержки компаниям-экспортерам или связанным с экспортом проектам в форме грантов для привлечения инвестиций. Для реализации этой программы поддержки ежегодно в течение следующих трех лет необходимо 120 млн евро.

Второй приоритетной мерой Минэкономики станет отмена КОЗ для потребителей электроэнергии, на что министерство затребовало финансирование в размере 154,9 млн евро в 2021 году, 139,48 млн евро в 2022 году и 119,1 млн евро в 2023 году.

Министерство также просит ежегодное финансирование в размере 40 млн евро на разработку модели поддержки строительства качественного арендного жилья путем создания финансового инструмента для предоставления долгосрочных кредитов под низкие процентные ставки.

Еще одной приоритетной мерой Минэкономики является укрепление потенциала Совета по конкуренции путем введения эффективного надзора в области нейтралитета конкуренции и осуществления надзора за коммерческой деятельностью публичных лиц. Для реализации этих целей в 2021 году потребуется 853 467 евро, в 2022 году - 879 769 евро, а в 2023 году - 965 197 евро.