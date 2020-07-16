В США предложили голосовать коту Коди. Но есть одно "но", и это даже не то, что он питомец

Семья Тимсов из Атланты (штат Джорджия) получила известие о регистрации избирателя на имя Коди Тимса и очень удивилась: Коди - их кот.
Как пишет "Медуза", помимо того, что он кот, который не разбирается в политике, есть более серьезная проблема: Коди умер еще 12 лет назад. Семья хранит его прах в небольшой коробке.
Возможно, котик и заслужил отдать свой голос, поскольку, по словам Тимсов, Коди "прекрасный кот, который любил свою семью и свой район".
"(Выборы) сильно раскручивают, но если там регистрируют кошек, то я не могу быть уверена, кого еще они пытаются зарегистрировать. Не знаю, может, они регистрируют собак, мышей, змей",
- отметила хозяйка кота Кэрол Тимс.
Видео: Сюжет Fox News
В свою очередь, в правительстве Джорджии утверждают, что семье не было выслано никаких писем с регистрацией кота. Власти полагают, что это проделки "третьих лиц", которые так пробуют узнать данные о жильцах.
Журналисты спросили, кому бы отдал свой голос Коди. По словам Кэрол, кот был бы демократом.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!