В США предложили голосовать коту Коди. Но есть одно "но", и это даже не то, что он питомец

Как пишет "Медуза", помимо того, что он кот, который не разбирается в политике, есть более серьезная проблема: Коди умер еще 12 лет назад. Семья хранит его прах в небольшой коробке.

Возможно, котик и заслужил отдать свой голос, поскольку, по словам Тимсов, Коди "прекрасный кот, который любил свою семью и свой район".

"(Выборы) сильно раскручивают, но если там регистрируют кошек, то я не могу быть уверена, кого еще они пытаются зарегистрировать. Не знаю, может, они регистрируют собак, мышей, змей",

- отметила хозяйка кота Кэрол Тимс.

Видео: Сюжет Fox News

В свою очередь, в правительстве Джорджии утверждают, что семье не было выслано никаких писем с регистрацией кота. Власти полагают, что это проделки "третьих лиц", которые так пробуют узнать данные о жильцах.

Журналисты спросили, кому бы отдал свой голос Коди. По словам Кэрол, кот был бы демократом.